محافظة دمشق تنهي شراكتها مع أحد شركات البناء لهذا السبب!

أنهت محافظة دمشق عقد الشركة القائم بينها وبين شركة سورية القابضة ، التي كان من المفترض أن تبني برجين في منطقة البرامكة.

وبحسب موقع “الاقتصادي”، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة والثقافة في محافظة دمشق فيصل سرور: “يتم العمل على إنهاء الإجراءات القضائية المتعلقة بفض الشراكة بين المحافظة وشركة سورية القابضة”، منوهاً إلى أن عدم تحقيق الهدف من التشارك بين الإثنين هو السبب لإنهاء العمل.

وأضاف: “قد يستأنف بناء البرجين على مبدأ الـBOT” ، داعياً والذوق العام لسوريا وفكرها العمراني إلى التقدم لـ”محافظة دمشق”، من أجل إكمال بناء البرجين.

وكانت”شركة سورية القابضة” قد تأسست في شهر تشرين الثاني عام 2006، برأسمال 4مليارات ليرة سورية ومن قبل مجموعة رجال أعمال سوريين، وكان من المقرر أن تشيد برجين في منطقة البرامكة. لكن العمل بالمشروع توقف لأكثر من 10 سنوات رغم أنه بدأ قبل 2010.