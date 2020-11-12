مباراة سوريا و أوزباكستان 2020 .. بث مباشر

تبدأ بعد قليل وعلى ملعب دولة الإمارات مباراة سوريا و أوزباكستان ضمن التحضيرات التي يخوضها المنتخب السوري بعد استلام المدرب التونسي نبيل معلول قيادة الفريق

مباراة سوريا و أوزباكستان .. الموعد

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات و السادسة بتوقيت سوريا و السعودية ، وذلك في موعد جديد بعد أن كانت في تمام الخامسة

تشكيلة منتخب سوريا ضد أوزباكستان

نشر الاتحاد السوري لكرة القدم تشكيلة المنتخب السوري والتي سيواجه فيها منتخب أوزباكستان ، والتي تشهد غياب هداف منتخب سوريا عمر السومة للأصابة

وحيث جاءت التشكيلة على النحو التالي

و من المتوقع أن تقوم قناة دبي الرياضية بنقل المباراة إلى جانب قناة سوريا دراما على قمر النايل سات

سنعمل على توفير رابط بث مباشر لمباراة سوريا مع بدء اللعبة

مراسلون – رياضة