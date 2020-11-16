مباراة سوريا والأردن 2020 اليوم .. بث مباشر والقنوات الناقلة

تقام اليوم على أستاد الشارقة مباراة سوريا والأردن ، بشكل ودي في إطار مباريات المنتخبين الإعدادية للمنافسات الرسمية في التصفيات الآسيوية.

ويخوض المنتخب السوري المباراة مع الأردن بعد تسجيله هدف مقابل لا شيء أمام منتخب أوزبكستان الخميس الماضي ، ضمن التحضيرات التي يخوضها منتخب سوريا بعد استلام المدرب التونسي نبيل معلول قيادة الفريق.

مباراة سوريا والأردن 2020 .. بث مباشر

وبحسب مواقع رياضية مختصة ، فإن موعد مباراة سوريا و الأردن الودية اليوم الإثنين 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 في جميع الدول العربية وبعض الدول الاجنبية :

6 بتوقيت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان ومصر وليبيا

7 بتوقيت العراق والسعودية والبحرين وقطر والكويت واليمن وتركيا

5 بتوقيت المغرب وتونس و الجزائر والمانيا والسويد وهولندا

8 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

وستعرض المباراة على قنوات أبو ظبي ودبي الرياضية مباشرة ، فيما تنقله القناة الأردنية الرياضية والقناة الفضائية التربوية السورية على النايل سات، بالإضافة إلى موقعها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل.

ويعتبر هذا التجمع هو الأول لكلا المنتخبين العربيين منذ نحو عام، ويأتي قبل تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

في المقابل، أثار خبر استبعاد اللاعب عمر خربين من المعسكر التدريبي للمنتخب السوري استغرابا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وسط مطالبات وُجهت للمدرب التونسي نبيل معلول للعدول عن قراره.

سنعمل على توفير رابط بث مباشر لمباراة سوريا مع بدء اللعبة