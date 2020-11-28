مايك فغالي في توقعاته عن سوريا: حِداد جديد .. سوريا تصبح باريس الشرق (فيديو)

أطلق الفلكي اللبناني مايك فغالي سلسلة توقعات جديدة عن العالم العربي ومنها ما يتعلق بسوريا ومصر والمغرب.

وقال فغالي عبر قناته في يوتيوب: “لمن يسألوني عن سوريا .. سوريا ستصبح باريس الشرق.. سوريا رقم 1 أفضل من باريس رقم 2”.

وتحدث عن هناك مفاجأة كبرى يحضرها الرئيس بشار الأسد للشعب وللعالم، فقال: “أرى الجيش السوري خارج أرضه وسنراه قريباً خارج سوريا بعملية معينة وهناك تكون المفاجأة الكبرى”.

وأضاف أن هناك إطلالة غريبة سيطل بها رئيس الجمهورية السورية، وستكون إطلالة فريدة من نوعها لا تتكرر، وسنراه بلباس غير البدلة الرسمية.

وذكر مايك فغالي أنه سبق وتوقع أن تمر سوريا بفترة حداد ، وأنه ذكر تحت الهواء لقناة “سما” أنه يقصد وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وهنا تابع: “الحداد لم ينته.. هناك حداد آخر في سوريا”.

وختم توقعاته عن سوريا بالقول : “انتقال وتغيير على صعيد عسكري وصعيد حكومي في سوريا..والإعمار في سوريا سيضاهي جمالاً الإمارات”.