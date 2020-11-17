للعودة إلى سوريا.. تسهيلات للسوريين الذين غادروا خلسة ولمن بحقهم بلاغات

أعلن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون عن تسهيلات للسوريين الذين غادروا سوريا بطرق غير شرعية (خلسة) للعودة إليها.

وتحت قبة مجلس الشعب أمس ، تحدث وزير الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمواطنين السوريين، المتواجدين في الخارج، منها السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سوريا.

ومن هذه التسهيلات أيضاً، تسهيل إجراءات دخول الأطفال المولودين خارج سوريا، وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم.

وبالنسبة لمن يوجد بحقهم بلاغات ، بين الرحمون أنه تم ترك حرية الخيار لهم بالدخول أو العودة مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، بينما يتم تقديم التسهيلات ذاتها للمواطنين القادمين بشكل فردي، ومنح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة 15 يوما لتسوية أوضاعهم، و7 أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية.

وبين وزير الداخلية أن هناك تعليمات بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية أيضاً.