كاريس بشار تتلقى طلب زواج في بث مباشر وتصدم الجمهور بالرد

ظهرت الفنانة السورية كاريس بشار في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام ” شاركت به متابعيها وأجابت من خلاله على الأسئلة الموجه لها.

أخبار الفن – كاريس بشار

وتطرق خلال البث أحد المتابعين إلى مسألة زواج كاريس بطريقة طريفة وغير مباشرة، حيث علق متسائلاً إذا كانت والدتها تريد “صهراً”.

وكان جواب الفنانة بالنفي وهو ما يعني أن والدتها لا تطالبها بالزواج، ورسم ذلك السؤال الابتسامة على وجه كاريس وأضحك أشخاصاً بدا أنهم بجلسون إلى جانبها.

واعتبر العديد من الجمهور أن المتابع يطلب يدها للزواج مبدين استغرابهم لجرأته ومشيدين بطرافة ردّها، بينما أشاد آخرون بجمالها ونعومتها.

وأثارت كاريس بشار الاهتمام مؤخراً بنشرها لصورة ظهرت فيها برفقة الفنان قصي خولي، وعبرت فيها عن اشتياقها إلى الأيام الماضية وكتبت: “بعد زمان بس كأنو مبارح. كل الحب”.