في ظروف غامضة .. اختفاء سوريين أغلبهم أطفال في تركيا

ازدادت مؤخراً حالات اختفاء واختطاف سوريين موجودين في تركيا حيث لوحظ نشر عدد كبير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص في تركيا لديهم أبناء مفقودين كمحاولة منهم للوصول إليهم أو معرفة أية معلومات عنهم.

وبحسب وسائل إعلام تركية ، كانت آخر حالات الاختفاء التي تم رصدها، لفتاة سورية تدعى “سنا محمد نجيب شبلوط”(12 عاماً) في منطقة العثمانية جنوبي تركيا.

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي حالة اختفاء أخرى لفتى سوري يدعى “رياض الرعد” (13 عاماً) في ولاية إسطنبول، والمفقود منذ حوالي شهر بحسب ما روى أهله.

كما اختفت فتاتان سوريتان “إسراء الحسين” (15 عاماً) و”خديجة الحسين”(17 عاماً) منذ أكثر من شهر، في ولاية غازي عنتاب التركية.

وبشكل عام ، يتعرض السوريون لحالات اعتداء في تركيا بهدف السرقة أو غير ذلك ، كما أن العديد من حالات ” اختفاء سوريين ” التي تم تسجيلها في تركيا لم يصل ذويهم إلى أية نتيجة.