في حادثة شغب .. تكسير زجاج 15 سيارة في دمشق ليلاً

تفاجأ عدد من سكان حي دمر في دمشق ، برؤيتهم سياراتهم صباح يوم الجمعة وقد تعرض زجاجها للكسر وتم العبث بمحتوياتها.

وبحسب ما ورد على موقع “المال والأعمال السوري”، شاهد سكان حي دمر من أصحاب السيارات المركونة على الشارع العام، وضمن شارع فرعي عند سكة القطار فجر يوم الجمعة المنصرم، سياراتهم وقد تكسر زجاجها، وقد تعرضت لهذا العمل اللاأخلاقي حوالي 15 سيارة.

ولاحظ أصحاب السيارات التي تعرضت لتكسير الزجاج، خلال تفقدهم لها، أنه تم العبث أيضاً بمحتوياتها مثل تفتيش الدرج الداخلي.

وطالب أهالي المنطقة بتسيير دوريات شرطة ليلية منتظمة في الشوارع العامة لمنع تكرار هذه الأفعال المشينة مرة أخرى.