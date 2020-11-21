في البقاع مجدداً .. تسجيل حالة اغتصاب لطفل سوري من قبل رجل لبناني

سجل في لبنان وفي منطقة بعلبك تحديداً ، حادثة تحرش و اغتصاب طفل سوري يبلغ من العمر 15 عاماً، من قبل رجل يبلغ من العمر 48 عاماً.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ، بلاغ أكد ورود معلومات إلى مخفر بعلبك تفيد بتعرض طفل سوري قاصر(مواليد عام ٢٠٠٥) للتحرش والاغتصاب والتهديد

وبالتحري والتحقيق وتكثيف عمليات الرصد تم تحديد هوية المشتبه به من قبل مفرزة استقصاء البقاع وتم توقيفه في بعلبك.

ويدعى الموقوف م. ط. (مواليد 1972، لبناني) وتبين أنه مطلوب للقضاء بجرم تحرش جنسي بقاصر ‎و اغتصاب وتهديد، ويوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

هذا وكان قد انتشر في وقت سابق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به طفل سوري يفر هارباً من أشخاص تناوبوا على اغتـصابه في منطقة البقاع الغربي، وكانت والدة الطفل أكدت وأثبتت صحة الفيديو المنشور.