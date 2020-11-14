في الإمارات.. منحة جامعية مجانية للطلاب السوريين .. الشروط!

أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها منحة دراسية جامعية للطلاب السوريين وتحديداً المقيمين فيها ، ودعت للتقدم بالطلبات خلال أسبوع.

منحة جامعية مجانية للطلاب السوريين

حيث دعت السفارة السورية في أبو ظبي عبر صفحتها في فيسبوك، الطلاب السوريين المقيمين في الإمارات ممن يرغبون بالمنحة بالتقدم بطلباتهم إلى السفارة خلال الأسبوع القادم.

وأعلن عن المنحة جامعة “الإمارات”، وستقدم المنح دراسية مجانية لـ5 سوريين المقيمين في الإمارات حصراً.

وستكون المنحة على الشكل التالي، 4 مقاعد لكليات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم، التربية، الإدارة والاقتصاد، القانون، الأغذية والزراعة، ومقعد واحد لكلية الهندسة.

وشروط القبول في منحة الإمارات هي:

1- أن تكون الشهادة الثانوية العامة حديثة بمعدل لا يقل عن 80% كحد أدنى في شهادة الصف الثاني عشر.

2- حصول الطالب على درجة (1250) فما فوق في اختبار الإمارات القياسي (Emsat) في اللغة الإنكليزية أو مايعادلها في اختبار الـ 525) TOEFL ITP أو (70) ITP أو درجة (5.5) في اختبار الـ IELTS.

3- شهادة الأيلتس التي تصدر من خارج دولة الإمارات يجب أن تكون معتمدة من المجلس البريطاني.

4- استخراج شهادة المعادلة من وزارة التربية والتعليم في أبوظبي للمدارس الخاصة التي لاتتبع المنهاج الحكومي وللمدارس الصادرة من خارج دولة الإمارات. أو من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة التربية والتعليم.

5- ينبغي أن يكون لدى الطلبة الذين يدرسون ضمن النظام البريطاني 5 مواد في المستوى العادي (OL) إضافة إلى مادتين في المستوى المتقدم (AS) أو (AL) ويجب أن تكون الدرجة لا تقل عن جيد (C) في جميع المواد السبعة، بشرط استيفاء الحد الأدنى للنسبة المطلوبة للقبول بعد احتساب المواد.

6- قد يمنح الطلبة المقبولين في الجامعة ساعات دراسية معتمدة لبعض مساقات الجامعة في الدرجة العلمية أو لأي من المتطلبات الأخرى للدرجة بناء على نتائج دخول الكليات المعترف بها دولياً وغيرها من البرامج التعليمية الأخرى في المدارس الثانوية مثل برامج اختبار التقييم المتقدمة (AP) والبكالوريا الدولية (IB) والمستوى المتقدم في شهادة التعليم العام النظام البريطاني (GCE) أو أي برامج أخرى توافق هليا الجامعة.

7- تعتبر جميع طلبات القبول مبدئية، حتى يتم التحقق من مدى صحتها، وطابقتها للشروط.

كما أعلنت السفارة عن الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة، وهي:

1) صورة مصدقة طبق الأصل عن استمارة النجاح لشهادة الصف الثاني عشر أو مايعادلها.

2) شهادة معادلة لشهادة الصف الثاني عشر، أو مايعادلها.

3) صورة من شهادة درجة امتحان الأيلتس أو التوفل أو الامسات.

4) صورة عن جواز السفر والإقامة للمقيمين داخل الدولة.

5) صورة عن شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها أو شهادة تقدير السن.

6) صورة عن بطاقة الهوية من الجهتين(للمقيمين في دولة الإمارات).

7) صورة عن بطاقة التأمين الصحي.

8) صورة شخصية حديثة ملونة.

9) نموذج وثيقة التعارف المرفقة.

10) العنوان الكامل مع رقم الجوال والبريد الالكتروني الخاص بالمتقدم.