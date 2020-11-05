سوري يقتل زوجته العشرينية ذبحاً بالسكين في ألمانيا .. تفاصيل

أقدم رجل سوري في ألمانيا على قتل زوجته عن طريق ذبحها بالسكين ومن ثمّ اتصل بالشرطة وطلب منهم المجيء ليسلم نفسه.

سوري يقتل زوجته

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام ألمانية ، عمد لاجئ سوري لقتل زوجته طعناً بالسكين في مدينة بادربورن، بولاية شمال الراين.

ويبلغ الرجل من العمر (30 عاماً)، فيما تبلغ زوجته (29 عاماً) ، ووفق ما أفاد جيران الزوجين فإن أصوات صراخ سمعت من شقة الزوجين ليلة الجريمة، مشيرين إلى أن علاقتهما كانت تسودها الخلافات والمشاكل.

إلى ذلك ، ذكرت الشرطة الألمانية ان رجل اتصل بهم وأبلغهم أنه قتل زوجته طعناً بالسكين وطلب منهم الحضور لموقع الجريمة للقبض عليه.

وعثرت الشرطة الألمانية على جثة سيدة سورية في سيارة، وتعرضت لإصابات وجروح وطعنات حادة في عنقها، وعليه تمّ اعتقال الزوج .