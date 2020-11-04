سوريا.. وضع الكهرباء هذا الشتاء لن يكون مريحاً وهذا السبب!

أوضح وزير الكهرباء غسان الزامل وضع الكـهرباء الذي سيرافق موسم الشتاء لهذا العام، مبيناً الأسباب المؤدية لذلك والحلول التي ممكن أن تطرأ وتغير الوضع.

وبحسب صحيفة “الوطن”، قال الزامل: “إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء القادم بكل تأكيد لن يكون مريحاً وذلك نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية”.

وأضاف: “في ظل هذا الجو حاجتنا لا تقل عن 6 آلاف ميغا وما يتم توليده لا يتجاوز 2500 ميغا ويمكن أن يصل التوليد إلى 3200 ميغا ولكن بعد إدخال مجموعات التوليد التي يتم إجراء الصيانة عليها”.

وتابع وزير الكـهرباء: “من الممكن أن يصبح الوضع مقبولاً في حال تم توفير مادة الغاز وأيضاً توفير المازوت مع وجود القدرة الشرائية للمواطنين”.

وناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الكهرباء التي بلغت نسبة التنفيذ في مشاريعها 33 بالمئة.