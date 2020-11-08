سوريا والأردن .. موعد مباراة منتخب سوريا القادمة و القنوات الناقلة

أعلنت مواقع رياضية مختصة عن موعد مباراة منتخب سوريا والأردن و القنوات الناقلة للمباراة التي تأتي في سياق تحضيرات المنتخب لاستئناف التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.

موعد مباراة سوريا والأردن

نشر مدرب المنتخب السوري لكرة القدم نبيل معلول موعد المباراة بتاريخ 16 تشرين الثاني ، أي بعد 4 أيام من خوض المنتخب مباراة مع أوزبكستان.

حيث وصلت مساء أمس السبت، بعثة المنتخب السوري إلى دبي استعدادا لمواجهة منتخبي أوزبكستان والأردن، ودياً، يومي 12 و16 من شهر نوفمبر لتشرين الثاني الحالي.

مباراة سوريا والأردن .. القنوات الناقلة

وستجري المباراة بتاريخ 12 تشرين الثاني ، وسيتم الإعلان عن الموعد لاحقا، وستبث على إحدى قنوات دبي الرياضية وقناة سوريا دراما.

وتضم بعثة المنتخب السوري ، إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، شاهر الشاكر، محمد فارس أرناؤوط، عبد الرزاق المحمد، عمرو ميداني، يوسف محمد، مؤيد عجان، خالد كردغلي، حسين الجويد، يوسف الحموي، محمد العنز، كامل حميشة، ماهر دعبول، محمد ريحانية، ورد السلامة، محمد المرمور، محمود المواس، مارديك مرديكيان، محمد مالطا، علاء الدين دالي.

بينما تخلف اللاعب عمرو جنيات عن مرافقة المنتخب، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا بينما جاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد البعثة.

المصدر: مراسلون