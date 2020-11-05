سوريا .. هذا سبب طرح مقترح البدل الداخلي ومضاعفة قيمته

كشفت عضو مجلس الشعب اللواء باسمة الشاطر سبب طرحها مقترح لجعل قيمة البدل الداخلي عن الخدمة الإلزامية في سوريا بضعف قيمة البدل الخارجي وبالقطع الأجنبي.

البدل الداخلي في سوريا !

حيث قالت الشاطر في توضيح لإذاعة “شام إف إم” أمس الثلاثاء ، إنها طرحت هذا المقترح “دراسة موضوع البدل الداخلي” بناءً على مطالب ورغبة المواطنين.

وبينت اللواء الشاطر أن الهدف من مقترحها هو دعم الميزانية المالية لخزينة الدولة لتعود بالفائدة على المجتمع من ناحية رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ومضاعفة الرواتب العسكرية.

وحول هذا المقترح ، كشف وزير المالية كنان ياغي أن الوزارة تؤيد الـبدل الداخـلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك.

يذكر أنه خلال عام 2019، أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل خوري، أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من الخدمة العسكرية في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.