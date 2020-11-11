سوريا .. غرامة مليون ليرة وسجن عقوبة المتاجرة بالمواد المدعومة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة مع السجن لكل من يتاجر بالمواد المدعومة.

سوريا .. غرامة على المتاجرة بالمواد المدعومة

وعبر صفحتها في فيسبوك، أكدت الوزارة انه سيتم تغريم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام وفق المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتعديلاته.

وأشارت التجارة الداخلية إلى أن المواد المدعومة يجب أن تسلم لصاحبها شخصياً من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بهذه المواد.

وأكدت الوزارة أنه يحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو مواقع إلكترونية التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته وفق الغرامة المذكورة أعلاه.

يذكر أنه في مطلع الشهر الثامن، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار السكر والرز الممنوحة للأسرة عبر البطاقة الذكية بأكثر من 100%، ليصبح كيلو السكر المدعوم 800 ليرة سورية بدل 350 ليرة، وكيلو الرز 900 ليرة بدل 450 ليرة، وبعدها بيوم عادت وعدلت السعر ليصبح السكر المدعوم 500، والرز 600 ل.س.