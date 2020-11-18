سوريا .. صدور قرار تسريح يشمل هذه الفئات

أصدرت القيادة العامة للجيش قراري تسريح (أمرين اداريين) بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضابط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-2-2021

ويشمل قرار الـ تسريح :

– الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021

– الأطباء البشريون الاخصائيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

– صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 1-1-2021

– صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.