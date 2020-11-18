سوريا .. صدور قرار تسريح يشمل هذه الفئات

محليات
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أصدرت القيادة العامة للجيش قراري تسريح (أمرين اداريين) بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضابط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-2-2021

ويشمل قرار الـ تسريح :

– الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021

–  الأطباء البشريون الاخصائيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

–  صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 1-1-2021

–  صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

سوريا .. صدور قرار تسريح يشمل هذه الفئات

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