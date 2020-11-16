سوريا .. مصدر حكومي يوضح حقيقة زيادة مدة تبديل أسطوانة الغاز إلى 3 أشهر

أوضحت مصادر حكومية سورية حقيقة ما يشاع عن صدور قرار بزيادة مدة تبديل أسطوانة الغاز إلى 3 أشهر.

وبحسب صحيفة “الوطن” ، نفت مصادر حكومية كل ما يشاع عن صدور قرار بزيادة مدة تبديل أسطوانة الغاز إلى 3 أشهر مشددة على أن لا قرار بهذا الخصوص.

وجدد المصادر التأكيد على أن تحسن توزيع المادة وتقليص مدة تبديل الأسطوانة يرتبط بالتوريدات والإنتاج.

وأشارت المصادر إلى أن الإنتاج المحلي من المادة لا يغطي سوى ربع حاجة سوريا التي تحتاج يومياً حوالي 120 ألف أسطوانة غاز.

وكان لنائب في مجلس الشعب ناصر يوسف الناصر قد توقع صدور قرار قريب برفع سعر مازوت التدفئة والغـاز المنزلي.