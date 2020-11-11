روسيا تخصص أكثر من مليار دولار للكهرباء والصناعة في سوريا

أعلنت روسيا عن تخصيص أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات في سوريا.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية الفريق ميخائيل ميزينتسيف خلال مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الذي يعقد في دمشق اليوم ، إنه سيتم على هامش المؤتمر التوقيع على 9 مذكرات إضافية في قطاع الطاقة والتعاون الجمركي ما يفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات وترسيخ الشراكة في الساحات الدولية لعودة المهجرين.

وبين ميزينتسيف خلال المؤتمر أن بلاده خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا.

كما أشار إلى أن الوزارات الروسية تدفع بمشاريع في عدد من المجالات المهمة ، مثل التعليم والطب، واستثمار الموارد الطبيعية وبناء المساكن، والتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي التقني.

ويعقد اليوم في دمشق بمشاركة 27 دولة ، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات بهدف وضع حد لمعاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.