خلايا رعدية وتدني بدرجات الحرارة.. منخفض جوي في سوريا يبدأ غداً

يستقر الطقس في سوريا اليوم وغداً قبل تأثر البلاد بفعالية منخفض جوي يحمل خلايا رعدية وأمطار يستمر لـ3 أيام وسطياً.

منخفض جوي في سوريا

ونشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، أن النماذج الجوية أثبتت تأثر سوريا بمنخفض جوي يبدأ مع آخر ساعات ليل الأربعاء 25/11/2020 ويستمر حتى ليل الجمعة 27/11/2020.

وبشكل عام تكون الفعالية متوسطة إجمالاً ومن الممكن أن تصبح قوية في حال ترافقها مع خلايا رعدية وذلك خصوصاً من ليل الأربعاء حتى صباح الخميس، لكن الأمطار في هذا المنخفض ستكون على فترات أي غير متواصلة.

كما ستسجل درجات الحرارة انخفاض بشكل واضح نهاراً و ليلاً لتسجل بالداخل السوري ودمشق ما بين 14 لـ 15 درجة بشكل عام ، وليلاً ما بين 8 و 10 درجة ، وثلوج فوق 2200 متر ليلاً.