حلب.. وفاة شخص بانهيار سقف غرفة فوقه بأحد الفنادق

تسبب انهيار سقف إحدى غرف فندق “دمشق” وسط مدينة حلب بوفاة أحد النزلاء داخل الفندق.

وأفادت إذاعة “المدينة أف أم” بأن “أحد نزلاء الفندق الواقع في منطقة باب الفرج وسط مدينة حلب توفي يوم الخميس الماضي نتيجة سقوط سقف الغرفة عليه، حيث توجهت فرق الإسعاف إلى مكان الحادثة على الفور، وتم نقله إلى الطبابة الشرعية”.

وكشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب كميت عاصي الشيخ لـ”الوطن” بأن انهيار سقف إحدى غرف فندق “دمشق” بمركز مدينة حلب ظهر اليوم، الذي تسبب بوفاة أحد النزلاء، سببه الأمطار التي تسربت داخل السقف القديم ذي النموذج الفرنسي والمهترئة مكوناته.

وأوضح عاصي بأن الفندق بناء أثري لا يشكل أي خطورة على الشارع الرئيسي ولم تظهر أي حالات تشقق على واجهته الخارجية، مشيراً إلى أنه لدى الكشف عليه من قبل لجنة السلامة العامة بالمحافظة تبين أن سقفه مبني بطريقة الغمس المكونة من أتربة وحجارة وبيتون ولا يحوي حديداً مسلحاً وعليه حمولات كبيرة ويعاني من تشققات أدت لتسرب مياه الأمطار وحدوث الانهيار على النزيل ووفاته.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أنه تم إخلاء المبنى بشكل مؤقت حيث أوصت لجنة السلامة العامة بإجراء التدعيم المؤقت للطابق الأرضي وإعداد دراسة تدعيمية من قبل لجنة مختصة من مجلس مدينة حلب ومديرية الآثار والمتاحف.

فيما أوضح الدكتور هاشم شلاش مدير الطبابة الشرعية بحلب إلى أن سبب وفاة النزيل حدوث كسور بالجمجمة وجروح بالرأس ونزف دماغي ناجم عن سقوط مواد اسمنتية على الرأس.

ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مدينة حلب ، حيث توفيت امرأة وأصيب شخص آخر، في آب/أغسطس الفائت، بحي الصالحين في مدينة حلب جراء انهيار بناء سكني مؤلف من 4 طوابق.