حالة الطقس في سوريا .. أمطار ستعم المحافظات وفرصة لتشكل تورنيدو بحري

اتفقت التوقعات الجوية على ثبات حالة الطقس في سوريا اليوم من ناحية ضعف الفعالية الجوية على المناطق الجنوبية مع استمرار الهطولات في مناطق متفرقة من البلاد.

حالة الطقس في سوريا

وبحسب صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، تكون اليوم الثلاثاء فرص الزخات المطرية أقل على المناطق الجنوبية من سوريا ودمشق العاصمة لكن تبقى الفرص واردة لزخات عشوائية على فترات.

الأربعاء و الخميس نشهد منخفض جوي سريع متوسط لعالي الفعالية يترافق بكتلة باردة ومزيد من انخفاض الحرارة لتصبح ما بين 22 و 24 درجة .

وبحسب التوقعات، الأمطار ستعم جميع المحافظات السورية ودمشق العاصمة على فترات من أول ساعات فجر الأربعاء ومن الممكن أن تبدأ الحالة من ليل اليوم الثلاثاء .

وحذرت “هوى الشام” من أن الفعالية ستكون جيدة جداً على المناطق الساحلية بشكل عام وبالتالي غزارة الأمطار قد تسبب السيول واحتمال تشكل ما يعرف بتورنيدو بحري وهو وارد جداً خصوصاً أنه مياه شرق المتوسط الآن تعتبر دافئة جداً.

وتبدأ الفعالية بشكل ضعيف لكن تعود وتصبح الفعالية جيدة على دمشق مع ساعات بعد ظهر أو عصر الأربعاء وسط تحذيرات من تشكل السيول وهطول حبات البرد أيضاً .