جريمة في ريف دمشق .. قتل زوجة أبيه بقطعة زجاج وأغرقها بالمازوت لحرقها

أقدم شاب في منطقة مخيم الوافدين بريف دمشق على ارتكاب جريمة قتل بحق زوجة أبيه بغرض سرقتها بعد طعنها بقطعة زجاج ومحاولته إحراقها.

جريمة في ريف دمشق

ونشرت وزارة الداخلية السورية تفاصيل الجريمة مبينة أن معلومات وردت لمركز شرطة مخيم الوافدين بوجود جثة ضمن أحد المنازل.

وتوجهت الدوريات على الفور للمكان المقصود وعثرت على جثة الامرأة ممددة على الأرض ويوجد بقعة دماء حول رأسها.

ولوحظ وجود عدة طعنات حول رقبة الامرأة كما ان جميع محتويات الغرفة مبلله بمادة المازوت لكنها غير محترقة.

ودارت الشبهات حول ابن زوج الضحية، المدعو (احمد . ع) ، ولذي ألقي القبض عليه فاعترف بجريمته مبيناً أن الهدف منها كان السرقة,

وفي معرض شرحه لطريقة ارتكاب الجريمة، قال إنه قام بطعنها بأداة حادة (قطعة زجاج ) عدة طعنات، ثم صب مادة المازوت في الغرفة بقصد إشعالها وإخفاء معالم الجريمة .

وتبين خلال التحري والبحث أن هناك عدة إذاعات بحث بحق المقبوض عليه بجرائم ( تعاطي المخدرات، والفرار من الخدمة العسكرية) وعدة أسبقيات بجرائم (سرقة ، وطعن ، ومخدرات) .