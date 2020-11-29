تيم حسن يرد على جمهور فريق الوحدة السوري.. تفاصيل

عبر الفنان السوري تيم حسن عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي أثارتها شخصيته في مسلسل ” الهيبة الرد ” بين المتابعين.

أخبار الفن – تيم حسن

حيث علق تيم على ما قدمه جمهور فريق الوحدة السوري، الذين رفعوا يافطات ضخمة تُظهر المصطلحات التي استخدمها الممثل السوري بشخصية “جبل شيخ الجبل” خلال المباراة التي جمعت الوحدة مع فريق تشرين أمس.

وقال: “المحبة والنجاح بصورة الحمدلله فرحتي كبيرة الليلة وأسرة مسلسل الهيبة – الهيبة الرد، تحية كبيرة للفريقين الكبار وجمهور الفريقين الكبير الوحدة وتشرين، والله يحميكي سوريا”.

وأظهرت تلك الحالة الإستثنائية بشكل واضح النجاح الذين حققه تيم حـسن في عمله، وكم أصبحت شخصية “جبل” لها تأثير كبير في الأوساط الإجتماعية.