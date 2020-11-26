تعرف على هاتف هواوي الجديد الذي يقيس حرارة الجسم

أعلنت شركة هواوي الصينية، أنها تمكنت من تسجيل براءة اختراع جديدة، تتعلق بقياس درجة حرارة الأجسام بواسطة الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا.

تكنولوجيا – هواوي

وتتوفر هذه الميزة في أحدث هواتف الشركة، وتساعد بقياس درجة حرارة الجسم في أقل من ثانية، وذلك من خلال كاميرا هاتف هواوى الجديد الخلفية بمستشعر قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، فعند الاستخدام لمعرفة درجة حرارة الجسم يمكنك حمله على المعصم أو الجبهة.

وتعد درجة حرارة الجسم من أبرز الأعراض التى تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا لذلك اهتمت الشركة باستخدام التكنولوجيا لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعد لرواد هواتفها.

وكانت الشركة قدمت بطلب تسجيل براءة الاختراع هذه يوم 31 مارس الماضي، وتحمل عنوان “Graphical User Interface for Temperature Measurement and Display Results”، أي “واجهة مستخدم تخطيطية لقياس درجة الحرارة وعرض النتائج”.