تعرف على سعر ايفون 11 برو ومواصفاته 

خفضت شركة آبل سعر هاتف ” ايفون 11 برو ” بنحو 100 دولار، ليصل سعره إلى 599 دولاراً بعد أن أعلنت عن سلسلة ” ايفون 12 ” الجديدة.

فقبل الإعلان عن الهواتف الجديدة، كان سعر ” ايفون 11 برو ” يبلغ نحو 699 دولاراً بفضل دعمه بشريحة قوية وكاميرا رائعة.

مواصفات ايفون 11 برو :

ويتميز هاتف ايفون 11 برو بشاشة من نوع سوبر ريتينا XDR أوليد بمقاس 5.8 بوصة بدقة 1125×2436 مع معالج A13 ليتم من خلاله توفير الطاقة بمقدار 20% مع رفع كفاءة الأداء بمقدار 40% من السابق وتم تحسين الأداء الرسومي ليضمن لك الحصول على أداء قوي وفعال سواء في المهام اليومية المختلفة والمكثفة أو في أداء الألعاب الثقيلة مهما كانت.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 بالإضافة لدعمه لخاصية الـ NFC، كما يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim و eSIM وشبكات الجيل الرابع الـ 4G .

الهاتف يأتي بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت ، والثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، والثالث بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

وتم تزويد الجهاز بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+12+12 ميغابكسل وكاميراتين أماميتين بدقة 12 ميغابكسل بالإضافة لكاميرا TOF 3D.

والبطارية تأتي بسعة 3046 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي .

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان وهي اللون الأبيض والأخضر والأسود والذهبي .