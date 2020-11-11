تعرفوا على الأبراج الأكثر حظًا لعام 2021

توقع علماء الفلك أن يكون عام 2021 أفضل من العام الحالي الذي شهد أحداث مليئة بالفوضى والمرض وسوء الحظ والنكبات، مرجحين أن يكون القادم مليئ بالحظ والصفاء لهذه الأبراج.

منوعات – الأبراج

سيكون التغيير هو الكلمة الرئيسية لهذا العام، والأبراج التي لا تريد أن تكون بارزة، ولكنها بحاجة إلى تغيير في حياتها هي الأبراج الأكثر حظاً لعام 2021 لأن الكواكب إلى جانبها، وبالتالي فإن العام الجديد سيكون مليئ بالخير على الجميع، وأكثر الأبراج حظًا في عام 2021 ستكون الحمل، والأسد، والعذراء، والجدي، وإليكم التفاصيل:

الحمل

سيتمتع مواليد برج الحمل منذ بداية الصيف وحتى آب بفرص للقاء شركاء عاطفيين مناسبين لعلاقة طويلة الأمد بينما سيفكر المرتبطون في جعل العلاقة رسمية وستلوح أمامك أشهر ناجحة.

الأسد

ستتوفر لديه فرص لمقابلة حب حياته وسيبدأ الأسد المتزوج أو أولئك في علاقة بالفعل في التفكير في الإنجاب، ومن الناحية المهنية سيحصل على ترقية أو ستقوم بتطبيق فكرة عمل تجاري بنفسك خلال العام بأكمله..

العذراء

سيبدأ الحظ في الابتسام لعذراء في الحب وخاصة من آب، حيث يكون الأزواج هم الأكثر حظًا، ومن حيث المهنة سيحصد ثمار عملهم من أشهر الصيف في الشتاء.

الجدي

سيستمتع برج الجدي بصيف هادئ من ناحية الحب، في حالة وجود علاقة بالفعل، ومع ذلك فإن علاقات الحب التي تبدأ خلال أشهر الصيف ستكون صاخبة، دون الكثير من الفرص لتنجو أمام اختبار الزمن، وستكون تلك الفترة مواتية للدراسة والمجال المهني.

الأبراج المحظوظة مادياً العام المقبل

الحمل: تبدأ في العمل من بداية العام من خلال الانخراط في مشروع واسع النطاق، سيضمن استقرارك المالي للأشهر القادمة والاستثمار في عمل شخصي كنت قد أجلته مؤخراً، حتى حال مواجهة بعض الصعوبات، في النهاية، فإن جميع الخيارات التي قمت بها ستثبت أنها خيارات صحيحة.

الثور: أنت أكثر ثقة من أي وقت مضى في قوتك، لذلك ستنطلق للعمل الذي كنت تحلم به لفترة طويلة، حتى لو بدت البداية صعبة للغاية، في النهاية ستكون محظوظًا، وستبدأ الأمور في الاستقرار وتصبح مربحة.

الأسد: ستستمتع بعام مادي مرضي وذلك بسبب حدسك الكبير بصرف النظر عن الاستثمارات التي ستحقق فوائد أسرع مما كنت تتوقع، ستتلقى أيضاً مبلغاً كبيراً من المال.

العذراء: في الجزء الثاني من عام 2021 ستكون قادراً على التقدم عبر المشاركة في مشروع سيحقق أرباحاً قريباً، سيكون أقرباؤك بجانبك وسيساعدونك في هذا.

الحوت: يبدو أن العام المقبل سيكون غزير الإنتاج من الناحية المالية، وستحقق الاستثمارات التي قمت بها خلال الأشهر الماضية نتائج إيجابية حتى من الأشهر الأولى من عام 2021، ومن المحتمل تلقي مبلغ كبير من المال خلال الجزء الثاني من عام.