بينها سوريا.. أمريكا تلزم مواطني 24دولة بشراء سندات بـ15 ألف دولار لمنحهم الفيزا

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن توجه ستنتهجه أمريكا حيال السائحين والزوار من 23 دولة بينها سوريا يقضي بإلزامهم بدفع مبلغ كبير من المال.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CBS News الأمريكية، ووفقاً لبرنامج تجريبي لمدة 6 أشهر، فإن السائحين والزوار في أكثر من 20 دولة، معظمها بإفريقيا، قد يصبحون مطالَبين بدفع ما يصل إلى 15 ألف دولار مقابل سندات للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا بموجب قاعدة جديدة وضعتها إدارة ترامب.

وعن سبب هذا الإجراء ، بينت CBS News أنه بمثابة أداة دبلوماسية لتشجيع الحكومات الأجنبية على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، ليغادر مواطنيها المتحدة في الوقت المناسب بعد انتهاء مدة الزيارة المؤقتة.

وهذه الدول هي: أنغولا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والرأس الأخضر، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وغامبيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، وليبيا، وموريتانيا، وساو تومي وبرينسيبي، والسودان، أفغانستان، وبوتان، وبورما، وإيران، ولاوس، وبابوا غينيا الجديدة، و سوريا ، واليمن.

وبموجب تقرير الشبكة، لن ينطبق البرنامج التجريبي على طالبي تأشيرة الدراسة أو المهاجرين ، كذلك يحق لحاملي التأشيرات الذين دفعوا قيمة السندات استرداد الأموال بالكامل، إلى جانب الفائدة التراكمية، إذا امتثلوا لشروط إقامتهم في الولايات المتحدة.