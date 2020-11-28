بعد تسجيل زلزال في دمشق .. المركز الوطني للزلازل: احتمال لحدوث زلازل متوسطة

نشر المركز الوطني للزلازل Nec-Syria توضيحات بعد تسجيل زلزال في سوريا أول أمس، وآخر في تركيا أمس.

وورد على صفحة المركز: “وقع زلزال سابق بتاريخ 24. 01. 2020 بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، مركزه شرق تركيا على عمق 10 كم، نتيجة لعملية انزلاق بين الصفيحة العربية “Arabian plate” وكتلة الأناضول “Anatolian Block” من الصفيحة الأوراسية “Eurasian plate “.

وأوضح المركز أن تركيا تعتبر بلد نشط من الناحية التكتونية، وتواجه الزلازل المدمرة بانتظام ونظام صدع شرق الأناضول لديه تاريخ من الزلازل الكبيرة.

بالنسبة للمناطق المجاورة وخاصة سوريا شعر السكان بهزات ضعيفة نتيجة النشاط الزلزالي الدائم والزلازل الكبيرة على الصفيحة الأناضولية وتأثرت منطقة شمال غرب سوريا وخاصة اللاذقية تاريخياً بهذا النشاط مما أدى إلى حدوث هزات عديدة متكررة ضعيفة إلى متوسطة دون تأثير أو تشكيل خطر على السكان والبنية التحتية.

ورجح أمس المركز الوطني للزلازل، زيادة النشاط في المنطقة على طول فالق شمال الأناضول وصولاً إلى شمال غرب اللاذقية مما سيزيد من احتمال حدوث زلازل متوسطة.

وأول أمس ، أفاد مدير المركز الوطني للزلازل د.رائد أحمد لـ “شام إف إم” بأنه عند الساعة 12:08 صباحاً حدثت هزة بعمق 10 كم وقدر 4.3 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة جيرود، تبعد عن مدينة دمشق بحوالي 56 كم شمالاً.