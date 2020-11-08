بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. سعر الليرة التركية أمام الدولار لليوم

استقر سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بعد تأرجحات عامة شهدتها العملات الأجنبية بالآونة الأخيرة في تركيا.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً لسعر الصرف الذي تم تسجيله فقد حدد سعر الدولار في الأسواق التركية عند 8.525 ليرة تركية ، فيما كان قد سجل الخميس سعر بحوالي 8.461 ليرة.

وتواصل العملة التركية انهيارها الحاد الذي لم يسبق وأن سجلته منذ أكتر من عشرين عام في عالم البورصة، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وأنقرة مزيد من التأرجحات المتوترة من قبل الطرفين ورجح محللون أنها ستزداد إذا بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية وتعينه رئيس للبلاد بعد دونالد ترامب.