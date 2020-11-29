بعد أزمة صوره مع إسرائيليين.. محمد رمضان يفاجئ متابعيه بهذا الخبر

نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، إعلان فاجأ به متابعيه.

أخبار الفن – محمد رمضان

حيث أعلن الفنان محمد أنه يقوم بالإتفاق حالياً على تقديمه حفلات في ​فلسطين​، موجهاً الشكر إلى محبيه في الأراضي الفلسطينية.

وكان إعلانه كرد على مقطع فيديو تم نشره ويُظهر كتابة أحد الشبان إسمه “محـمد رمضان البرنس” على شاطئ بحر ​قطاع غزة​، في وقت سابق العام الحالي.

فرد رمضان وعلّق: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على أحد شواطىء غزة”.

وأثارت في الفترة الماضية قضية رمضان ، بعد انتشار صور له مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام جدلاً كبيراً، وكان رده على ذلك بأنه لم يكن يعلم من هم الشخصيات.