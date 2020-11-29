بعد أزمة صوره مع إسرائيليين.. محمد رمضان يفاجئ متابعيه بهذا الخبر

نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، إعلان فاجأ به متابعيه.
أخبار الفن – محمد رمضان
حيث أعلن الفنان محمد أنه يقوم بالإتفاق حالياً على تقديمه حفلات في فلسطين، موجهاً الشكر إلى محبيه في الأراضي الفلسطينية.
وكان إعلانه كرد على مقطع فيديو تم نشره ويُظهر كتابة أحد الشبان إسمه “محـمد رمضان البرنس” على شاطئ بحر قطاع غزة، في وقت سابق العام الحالي.
فرد رمضان وعلّق: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على أحد شواطىء غزة”.
وأثارت في الفترة الماضية قضية رمضان ، بعد انتشار صور له مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام جدلاً كبيراً، وكان رده على ذلك بأنه لم يكن يعلم من هم الشخصيات.