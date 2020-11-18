بالفيديو .. ميشال حايك يصيب مجدداً ويتوقع وفاة وليد المعلم

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بعد أن أصابت عدة توقعات للفلكي اللبناني ميشال حايك ، تداول ناشطون مقطع فيديو يتحدث فيه عن وزير الخارجية والمغتربين الراحل وليد المعلم.

بالفيديو .. ميشال حايك يصيب مجدداً ويتوقع وفاة وليد المعلم

حيث يظهر ميشال حايك في الفيديو وهو يتحدث عن المعلم متوقعاً وفاته بالقول: ” أرى وليد المعلم في مهمة كبيرة جداً، وعلى الأرجح هي الأخيرة”.

واعتبر ناشطون أن مشاركة وليد المعلم في مؤتمر عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق قبل أيام،  كانت المهمة الأخيرة التي تحدث عنها ميشيل حايك في توقعاته.

 

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