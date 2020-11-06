بالفيديو.. توقعات صادمة لـ ميشال حايك عن نتائج الانتخابات الأمريكية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ توقعات ميشال حايك حول الانتخابات الأمريكية 2020 ومن الذي سيفوز في الانتخابات ومن سيخسر فيها.

وفي توقعات ميشال حايك التي قدمها على قناة MTV اللبنانية ليلة رأس السنة 2020 قال حينها: “في معركة الرئاسة الأمريكية، ترامب بيخسر وبيربح في الوقت ذاته والأيام ستشرح كيف”.

واعتبر ناشطون ذلك خسارة لترامب في البداية، يعقبه نجاح على إثر إعادة فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة.

وكان ميشال حايك قد توقع أيضاً تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعارض صحي خلال عام 2020 يجبره على تعديل الكثير من برامجه، حيث أصيب ترامب بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي مؤخراً.