اعتدى على النساء بغرض الشعوذة.. “الرجل الأخضر” في ريف دمشق بقبضة العدالة

ألقت عناصر شرطة ناحية ببيلا في ريف دمشق ، القبض على مشعوذ امتهن ممارسة السحر وخداع النساء ويلقب بـ “الرجل الأخضر”.

ونشرت وزارة الداخلية أنه تم القبض على شخص يدعى (الرجل الأخضر) بعود ورود شكاوى من عدة نسوى احتال عليهن.

كما انتشرت صورة المشعوذ على مواقع التواصل الاجتماعي وقيل انه موجود في مزارع كوم الحجر التابعة للسبينة في ريف دمشق.

وتم القبض عليه من قبل عناصر شرطة السبينة واحضاره إلى ناحية ببيلا واعترف خلال التحقيقات بإقدامه على الشعوذة بحجة أنه يستطيع أن يؤلف القلوب ويقارب الأزواج بين بعضهم البعض وكشف المستور وفك الربط والرصد والسحر.

حيث كان يمارس السحر كما يزعم باستخدام أنواع من البخور وحبر الزعفران وبعض الأدوات الخاصة بالسحر والشعوذة.

كما اعترف بقيامه بممارسة الجنس مع بعض النسوة مستغلاً حاجتهم له بعد أن يقوم بطلب ملابس خاصة بهم وبأزواجهم فتقوم الضحايا بتلبية رغبته خوفاً من الفضيحة كما يقوم بقبض مبالغ مالية مقابل ما يفعله .

وبتحري مزرعته من قبل عناصر شرطة ببيلا عثر على الأدوات الخاصة بالسحر والشعوذة وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً .