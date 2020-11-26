المنخفض مستمر.. تفاصيل الطقس في سوريا لليومين المقبلين

سجلت في معظم المحافظات السورية يوم أمس انتشار للخلايا الرعدية والأمطار فيما يطرأ من جديد على الطقس في سوريا انخفاض في درجات الحرارة.

الطقس في سوريا

وبحسب صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، من المتوقع في هذا المنخفض أن تكون الأمطار على فترات.

كما تنخفض اعتبارا من اليوم حتى ليل السبت درجات الحرارة لتصبح نهاراً ما بين 15 لـ 17 درجة ، وليلاً ما بين 10 لـ 12 درجة , وثلوج على المرتفعات فوق 2200 متر.

وفي توقعات المتنبئ الجوي باسل كيلاني ، نشهد يومي الجمعة والسبت حالة عدم استقرار جوية إذ تختلف الفعالية والهطولات حتى داخل المدينة الواحدة.

وقد نشهد تكون خلايا ركامية رعدية على بعض المناطق لتؤدي الى هطولات غزيرة مفاجئة تؤدي الى تكون سيول تترافق بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد.