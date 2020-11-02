الليرة التركية تنهار مجدداً أمام الدولار.. سعر الصرف اليوم

بينت التدولات التي بدأت صباح اليوم الإثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الدولار الأمريكي سجل ارتفاعاً جديداً أمام الليرة التركية، وذلك عقب تأرجحات شهدها سوق العملات في تركيا.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً لسعر الصرف الذي تم تسجيله اليوم، فقد تم صرف الدولار في الأسواق التركية عند 8.432 ليرة تركية، فيما كان قد سجل يوم أمس 8.347 ليرة.

ولا تزال العملة التركية تواصل انهيارها الحاد الذي لم يسبق وأن سجلته ممنذ أكتر من عشرين عام في عالم البورصة، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.

وكانت الليرة تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.