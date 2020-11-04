الليرة التركية تسجل سعر جديد مقابل الدولار قبيل الانتخابات الأمريكية

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وفقاً للتداولات التي بدأت صباح اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً لسعر الصرف الذي تم تسجيله فقد تم صرف الدولار في الأسواق التركية عند 8.506 ليرة تركية، فيما كان قد سجل يوم أمس 8.53 ليرة.

وشهدت العملة التركية تأرجحات كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهبطت حوالي 30 بالمئة منذ بداية العام بفعل مخاوف العقوبات الغربية المحتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات، والتضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات.

ويرجح محللون أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة قد تشهد مزيداً من التوتر إذا فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية.