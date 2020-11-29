الطقس في سوريا لهذا الأسبوع .. استقرار مؤقت وعودة للأجواء الماطرة

يستقر الطقس في سوريا خلال اليومين المقبلين لنشهد بعد ذلك عودة للأجواء الماطرة المحملة بحبات البرد وسط تحذيرات من تشكل السيول.

الطقس في سوريا :

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، يكون الطقس يومي الاحد والاثنين غائم جزئياً مع تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

ومن المرجح أن تتأثر سوريا يوم الثلاثاء بحالة عدم استقرار مع هطولات مطرية على شكل زخات متفرقة تترافق بالرعد احياناً تكون للمنطقة الجنوبية الحصة الأكبر منها .

كما قد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وتكون الرياح بين الخفية والمعتدلة تنشط أحياناً.

بدوره ، حذر المتنبئ الجوي باسل كيلاني من حدوث سيول وفيضانات عشوائية يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب هطولات مطرية عشوائية تختلف داخل المدينة الواحدة أحياناً بين خفيفة وغزيرة قد تترافق بعواصف رعدية و تساقط لحبات البرد.