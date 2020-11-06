اغتصاب فتاة من قبل طاقم طبي في أحد مشافي الهند

أقدم طاقم طبي في أحد مشافي الهند على اغتصاب شابة هندية مريضة داخل المشفى قبل وفاتها.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن شابة هندية تبلغ من العمر 20 عاماً تعرضت لـ اغتصاب جماعي داخل أحد مشافي الهند من قبل طبيب وموظفين طبيين آخرين.

و بحسب الصحيفة أن هذه الحادثة حصلت بالمستشفى الخاص في مانجهانبور، أوتار براديش، وذلك قبل وفاة الشابة بوقت قصير.

وذكرت “ديلي ميل” بأن الشابة كانت قد نقلت من كوخراج في ولاية أوتار براديش إلى المستشفى الخاص بسبب الحمى وألم في المعدة، وأبلغت ذويها بتعرضها لـ اغتصاب جماعي .

و على إثر ذلك أبلغ والد الشابة إدارة المشفى بما حصل مع ابنته، إلا أن إدارة المشفى نفت ما حصل وزعمت بأن الفتاة مريضة عقلياً .

وبعد وفاة الفتاة، زار والدها كبار المسؤولين في المنطقة وسعى إلى فتح تحقيق في الواقعة، بينما فرّ الطبيب والموظفين المتورطين معه في الاعتداء على الفتاة إلى جهة مجهولة.

من جهته، مدير المستشفى “سانجيف كومار” رفض تلك المزاعم، معتبراً أنها “مؤامرة”.