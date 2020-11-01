احتراق طائرة أمريكية بعد سقوطها في سوريا

تطابقت معلومات من مصادر إعلامية حول سقوط مروحية أمريكية شمال شرقي سوريا واحتراقها في وقت حاول التحالف الأمريكي المراوغة حول الموضوع.

احتراق مروحية أمريكية في سوريا

ونشرت قناة “أورينت” المعارض أن المروحية الأمريكية سقطت في ريف الحسكة وتحديداً في قاعدة الشدادي غير الشرعية التابعة للاحتلال الأمريكي.

وبحسب المعلومات الواردة ، فقد احترقت المروحية بعد سقوطها في القاعدة إثر عطل فني ، في حين لم ترد معلومات عن مصير طاقمها.

وتم قبل أيام تداول معلومات عن سقوط مروحية أمريكية في وقت حاول التحالف الأمريكي المراوغة حول الموضوع وعمد المتحدث باسم التحالف لنفي الحادثة.