أمريكا تضيف وزارة النفط و6 سوريين لقائمة عقوباتها

أضافت وزارة المالية الأمريكية شركات وكيانات سورية جديدة إلى قائمة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها، وضمت القائمة الجديدة أسماء سوريين ولبنانيين أيضاً.

ونشرت وكالة “سبوتنك” الروسية ، أن وزارة المالية الأمريكية أضافت وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني إلى قوائم عقوباتها.

كما أضاف المالية الأمريكية ، 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية.

وضمت القائمة أيضاً أسماء 6 أشخاص سوريين و2 لبنانيين زعمت المالية الأمريكية أنهم “مرتبطين بالفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي”.

وفي بداية أيلول الفائت فرضت المالية الأمريكية عقوبات جديدة على سوريا شملت 3 أشخاص و13 كياناً، بما في ذلك وزارة السياحة السورية.

في حين ووضع الاتحاد الأوروبي قبل أيام، 8 وزراء سوريين من الحكومة السورية الجديدة ضمن قائمة عقوباته بينهم رئيس الحكومة حسين عرنوس ووزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.