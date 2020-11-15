أحدها يقارب الـ7 ملايين ليرة سورية.. أسعار الموبايلات في سوريا لليوم

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا ، وخاصة السامسونغ ، ارتفاع كبير بفارق يصل لحوالي 100 ألف عن الشهر الماضي.

أسعار الموبايلات في سوريا

وبحسب مواقع مختصة بأسعار الموبايلات، كانت الأسعار لليوم كالتالي:

Samsung Galaxy Z Fold2 : 6817500

Samsung Galaxy Fold : 4984400

Samsung Galaxy Z Flip : 4480000

Samsung Galaxy Note20 Ultra : 3817800

Samsung Galaxy S20 : 2052000

Samsung Galaxy Note10 : 1789200

Samsung Galaxy S10+ : 1614000

Samsung Galaxy A71 : 1104700

Samsung Galaxy A51 :832000

Samsung Galaxy A31 : 750200

Samsung Galaxy A21s : 572700

Samsung Galaxy A11 : 474500

Samsung Galaxy A01 Core : 30000