أحدها يقارب الـ7 ملايين ليرة سورية.. أسعار الموبايلات في سوريا لليوم

سجلت أسعار الموبايلات في سوريا ، وخاصة السامسونغ ، ارتفاع كبير بفارق يصل لحوالي 100 ألف عن الشهر الماضي.
أسعار الموبايلات في سوريا
وبحسب مواقع مختصة بأسعار الموبايلات، كانت الأسعار لليوم كالتالي:
Samsung Galaxy Z Fold2 : 6817500
Samsung Galaxy Fold : 4984400
Samsung Galaxy Z Flip : 4480000
Samsung Galaxy Note20 Ultra : 3817800
Samsung Galaxy S20 : 2052000
Samsung Galaxy Note10 : 1789200
Samsung Galaxy S10+ : 1614000
Samsung Galaxy A71 : 1104700
Samsung Galaxy A51 :832000
Samsung Galaxy A31 : 750200
Samsung Galaxy A21s : 572700
Samsung Galaxy A11 : 474500
Samsung Galaxy A01 Core : 30000