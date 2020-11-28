آبل تُدخل تعديل غير متوقع على هواتف آيفون 13 المنتظرة

كشف مدون شهير عن تعديلات جديدة تعمل شركة آبل على إضافتها لهواتف آيفون في العام القادم.

تكنولوجيا – آيفون

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، قال المدون جون بروسير: “إن آبل تعمل على تطوير هواتف آيفون لا تشحن عن طريق الأسلاك كما هو الحال مع هواتفها الحالية، أي أنها ستعتمد على الشحن اللاسلكي”.

وأضاف: “نموذج واحد على الأقل من هواتف آيفون 13 المنتظرة سيأتي دون منفذ تقليدي للشحن اللاسلكي، أي أنه سيعتمد في شحن البطارية فقط على شاحن MagSafe اللاسلكي المغناطيسي”.

وأشارت المدون إلى أن التقنية هذه سيتم إضافتها إلى هواتف آيـفون 13 وستُطرح العام القادم.

وتبعا للتسريبات فإن “آبل لن تتخلى عن منافذ Lightning الخاصة بأجهزتها الذكية قبل أن تنقل جميع هذه الأجهزة إلى نظام الشحن اللاسلكي بالكامل، وإن بعض نماذج أجهزة iPad و Mac القادمة ستحصل على منافذ USB-C”.

وتم في وقت سابق تداول أخبار تشير إلى أن آبل ستطرح العام القادم 4 نماذج من هواتف آيفون هي: iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max، وسيحصل بعضها على كاميرات مجهزة بعدسات للتصوير الفائق العرض.