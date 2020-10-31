وزارة الداخلية تتدخل بعد تعرض رجل مسن في حلب للضرب أمام الفرن

علقت وزارة الداخلية السورية على صورة الرجل المسن الذي تعرض للضرب في محافظة حلب والتي تم تداولها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بأن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة رجل مسن والدماء تسيل من رأسه وأنه سقط على الأرض أمام أحد الأفران أثناء وقوفه لشراء الخبز.

وقالت الوزارة “إنه من خلال البحث والتدقيق من قبل قسم شرطة العزيزية في حلب تبين أنه الرجل المسن يدعى الكسان جرجور بن زكي من أهالي السليمانية تولد 1937”.

وبعد الوصول إلى منزل الرجل، أفاد بأنه في صباح يوم الجمعة الموافق 30-10 وأثناء وقوفه أمام فرن محطة بغداد بالقرب من نافذة توزيع الخبز سقط فجأة على الأرض بعد اقتراب شخص آخر ليأخذ الخبز فدفعه أرضاً، مما تسبب له بجرح قاطع في الرأس.

كما أشار إلى أنه لا يعرف هذا الشخص الذي دفعه ولم يحدث بينهما أي خلاف كما أنه لم يشاهد أوصافه بشكل جيد، وراجع مشفى السلوم لمعالجة الجرح.

وأكد المدعو “الكسان جرجور” أنه لم يقم بإعلام قسم الشرطة أو تنظيم ضبط بحق الشخص الذي دفعه، وتم تخريجه من المشفى بناء على رغبته.

وأضافت وزارة الداخلية أن قسم شرطة العزيزية نظم ضبط بالحادثة برقم 1362 ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة هوية الشخص الذي دفعه أرضاً.