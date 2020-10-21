واتساب تختبر ميزة جديدة لنسخة سطح المكتب.. تعرف عليها

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يختبر تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك ميزة جديدة عبر نسخة الحواسب الشخصية.

حيث أصبح العالم يتواصل عن بعد أكثر بسبب أزمة فيروس كورونا مما جعل شركة واتساب تواكب ما يجري في العالم عبر إتاحة إجراء المكالمات من خلال الحواسب أيضاً.

واتساب تختبر ميزة جديدة لنسخة سطح المكتب.. تعرف عليها
وظهرت لقطة شاشة مسربة من التطبيق تؤكد أن الشركة تختبر إمكانية إجراء وتلقي المكالمات من خلال تطبيقها على الحواسب الشخصية لكن كاختصار لميزة Rooms الخاصة بماسنجر فيس بوك.

وعندما يتصل بك أحد وأنت تستخدم تطبيق واتساب على الحاسب فإنه ستظهر شاشة صغيرة مع أزرار التحكم بالمكالمة كالقبول والرفض مع اسم المتصل وصورته الشخصية.

ومازالت الميزة الجديدة قيد التجربة ولا معلومات حول موعد إطلاقها بشكل رسمي لكافة المستخدمين.

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