هكذا علق اللاعب عمر السومة على حرائق سوريا

شارك اللاعب السوري عمر السومة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صور حرائق سوريا المستمرة منذ ثلاثة أيام.

وتضامن السومة مع شعبه الذي يعاني من نشوب حرائق ممتدة على طول الشريط الساحلي والتي أتت على مساحات واسعة من الغابات والمحميات الزراعية وأراضي الفلاحين.

ونشر السومة صور حرائق سوريا وأرفقها بتعليق كتب فيه:

“النار بجبالنا والحريق بقلوبنا! اللهم اجعل النار برداً وسلاماً واحمي رجال الإطفاء وأهل وطني الغالي واحمي الجميع يا رب العالمين. #سوريا_تحترق”.

حيث تضامن جمهوره ومحبيه معه ومع الشعب السوري وعبروا عن حزنهم البالغ جراء ما يحصل في سوريا ولبنان أيضاً.

الجدير بالذكر أن الحرائق اشتعلت في اللاذقية وطرطوس وحمص منذ مساء الخميس، مخلفة أضراراً في مساحات واسعة النطاق، وتهجير عدد من السكان من منازلهم بسبب وصول النيران إلى المناطق السكنية.