نجوى كرم تسرق ألحان شادي جميل

كشف المطرب السوري شادي جميل عن سرقة ألحان إحدى أغانيه المشهورة من قبل الفنانة اللبنانية نجوى كرم .

و قال الفنان شادي جميل مطرب القدود الحلبية الشهير، بأنه تعرض لسرقة أحد ألحانه لأغنية “شهبا وش عملو فيك” ، من قبل المطربة اللبنانية نجوى كرم في أغنيتها الجديدة “بيروت”.

وأوضح جميل بأنه تفاجأ بالألحان التي سمعها ضمن أغنية نجوى الجديدة، وتواصل مع الملحن جورج مرعب وطلب منه الشهادة على هذه الألحان بعد أن قلدها الملحن وسام الأمير بأغنية بيروت.

فيما رفض الملحن جورج مرعب الشهادة معه لأنه يعمل حالياً مع نجوى كرم مما سيسبب له الأذى.

كما أكد شادي جميل أنه تواصل مع نجوى وأرسل لها عدة رسائل حول الأمر ولكنها تجاهلت الموضوع.

وأشار الفنان السوري بأن نجوى أخذت منه سابقاً أغنية “شمس إلي مابتغيب” بالكامل ولكنه سكت عن حقه، أما هذه المرة فهو صاحب حق ولن يسكت عن حقه، منوهاً بأن “صاحب الحق سلطان”.