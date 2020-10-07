موعد عرض برنامج The Voice Senior والقنوات التي تبثه

ينطلق مساء اليوم برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية The Voice Senior​ على قنوات MBC ، حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئة عمرية تفوق الستين.

ولأّول مرة في الوطن العربي، مواهب تتجاوز أعمارها الستّين ستتنافس أمام لجنة تحكيم البرنامج المؤلفة من 4 نجوم من الوطن العربي وهم ​نجوى كرم​، ​سميرة سعيد​، ​هاني شاكر​، و​ملحم زين،​ فيما سيقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال.

ويتكون برنامج The Voice Senior من 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: “الصوت وبس” التي تمتد عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعاً على المسرح لتبرز موهبتها الغنائية بانتظار التفاف أحد كراسي المدربين الأربعة.

و ثم التنافس في المرحلة الثانية (Sing Off) فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقاً صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهلين أغنية منفردة، قبل أن يتوج في الحلقة الأخيرة بلقب “The Voice Senior”.

وسيعرض البرنامج على MBC1، MBC مصر ، MBC العراق، و MBC5، اعتباراً من 7 أكتوبر، كل أربعاء في الساعة 09:30 مساء بتوقيت السعودية.