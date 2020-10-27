مواصفات و سعر موبايل a20s في سوريا

تواصل أسعار الهواتف الذكية ارتفاعها مع ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد، فيما يعتبر سعر موبايل a20s في سوريا هو الأكثر ملائمة في الوضع الحالي.

وبعتبر هاتف سامسونغ a20s الأكثر شراءاً بسبب سعره المنخفض بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى التي تحمل المواصفات ذاتها.

سعر موبايل a20s في سوريا :

بحسب نشرة أسعار الموبايلات التي يتم تحديثها يومياً، بلغ اليوم سعر موبايل a20s في سوريا حوالي 431,100 ليرة سورية.

مواصفات موبايل a20s :

طرحت شركة سامسونغ هاتف Galaxy A20s في شهر سبتمبر 2019 ليكون لهاتف Galaxy A20 ، وتم تطوير نظام التصوير ليصبح بكاميرا خلفية ثلاثية .

وتم تزويد الهاتف بجانب خلفي لامع وانحناءات انسيابية بشكل يتلاءم مع قبضة يدك، بما يمنحك الإحساس الفوري بالراحة.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج قديم من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 450 مع بطارية بسعة 4000 ملي أميبر مع دعمها للشحن السريع وشاحن سريع.

ويتميز الجهاز بشاشة TFT بمساحة 6.5 إنش، و 3 كاميرات خلفية بدقة 13 و 8 و 5 ميغا بكسل ، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مزودة بتقنية Live Focus تمكنك من التشويش على الخلفية بطريقة أنيقة.

فيما يتعامل المعالج القوي ثماني النواة، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتاحة بسعة 3 جيجابايت/4 جيجابايت، مع الألعاب المليئة بالرسومات ومقاطع البث المباشر بسرعات عالية، مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت/64 جيجابايت، ومساحة تخزين خارجي تصل إلى 512 جيجابايت.

كما يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، وشبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية .

أما وسائل الأمان الموجودة في الهاتف: مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف مع دعمه لخاصية الـ Face Unlock .

ويتوفر هاتف a20s بالألوان الأسود والأزرق والأحمر والأخضر .