مفتعلو حرائق طرطوس في قبضة العدالة

ألقت الوحدات الشرطية القبض على مجموعة من المتهمين بإشعال حرائق طرطوس المندلعة منذ يوم الخميس الماضي.

وأفاد المحامي العام في طرطوس محمد سليمان بأن الشرطة ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص متهمين بإشعال عدد من الحرائق، مؤكداً أنه بانتظار تحويلهم إلى القضاء لتحويلهم إلى القاضي المختص.

وأوضح سليمان لصحيفة “الوطن” أنه سوف يتم التعامل مع المتهمين بحسب الجرم في حال ثبوت التهم عليهم، باعتبار أن كل جرم له توصيف قانوني فمن ارتكب الجريمة عن قصد فسيكون تصنيفها جناية وسيتم تحويله إلى محكمة الجنايات، وأن من ارتكب الجرم عن غير قصد أو بطريق الخطأ فسيتم تصنيف الجريمة على أنها جنحة وسيتم تحويله إلى محكمة بداية الجزاء.

وأشار المحامي العام إلى أنه تم التوجيه إلى القضاة المعنيين في الأمر بالتشدد في عقوبة مرتكبي حرائق طرطوس ، بناء على تعميم وزير العدل حول هذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن الحرائق طالت جزءاً كبيراً من ريف الساحل السوري وقسماً من ريف حمص وتسببت بأضرار كبيرة في الأراضي والحراج وخصوصاً في موسم الزيتون إضافة إلى تضرر العديد من المنازل.

وتمكنت فرق الإطفاء اليوم بمساعدة الجيش السوري والأهالي من إخماد كافة الحرائق في أرياف اللاذقية وطرطوس وغربي حمص، فيما لا تزال بعض البؤر تحت التبريد والمراقبة خشية إعادة الاشتعال.