مفاجأة من سناب شات لمستخدميه.. إضافة ميزة على غرار التيك توك

أوفت شركة سناب شات بوعودها لمستخدميها منناحية تطوير ميزات التطبيق وإضافة كل جديد عليها وكان آخرها الميزة التي أضافتها مؤخراً، الموسيقى.

ميزات سناب شات :

حيث أتاحت الشركة خيار إضافة الموسيقى إلى السناب ضمن القصة لعدد محدود من الدول وتحديدًا في أغسطس الماضي.

واليوم أعلنت الشركة عن توفر الميزة لجميع مستخدمي iOS، مع عدم ذكرها أي تفاصيل لدعم نفس الميزة لمستخدمي النظام الآخر أندرويد، وبهذه الخطوة، تتقدّم الشركة لمنافسة خدمات مثل تيك توك وانستجرام.

وبينت الشركة أنها ستختبر أيضاً السماح للمستخدمين بوضع أصواتهم بأنفسهم، وستكون هذه الميزة متاحة للجميع خلال الأشهر القليلة القادمة.